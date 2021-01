[Review] Down in Bermuda

Weet jij uit de Bermudadriehoek te ontsnappen en weer terug naar jouw vertrouwde huis te gaan?

In de zomer van 2019 verscheen Agent A: A puzzle in disguise op Nintendo’s hybride console. Dezelfde makers, Yak & Co, komen vanaf vandaag opnieuw met een spel, namelijk Down in Bermuda. Ondanks dat deze game al ruim één jaar op iOS-apparaten gespeeld kan worden, kunnen Switch-bezitters, XBOX- en pc-gebruikers nu ook aan de slag met dit puzzel-avonturenspel. Weet deze titel zich te onderscheiden van alle andere puzzelspellen die op de markt zijn? Je leest het in deze review van Down in Bermuda op de Nintendo Switch.

Verhaal

In het puzzel-avonturenspel Down in Bermuda speel je als een piloot genaamd Milton. Door een onnatuurlijke storm is deze piloot neergestort in de Bermudadriehoek, waar het spel dus ook plaats vindt. Bij het opstarten van de game krijg je dit meteen te zien door middel van een korte cutscene. Ondanks dat dit clipje niet veel informatie bevat, begrijp je toch wat er gaande is. Bovendien speelt het spel zich pas 30 jaar na de crash af. Uiteraard zie je dat ook aan het personage Milton omdat hij er nu een stuk ouder uitziet. Tijdens de game kun je trouwens ook nog meer te weten komen over deze piloot. Op elk eiland is namelijk een polaroid foto te vinden die iets meer over zijn leven verklapt.

Een puzzelspel waar iedereen van kan genieten

Omdat Down in Bermuda niet zo’n heel ingewikkeld spel is kan iedereen, zowel jong als oud, genieten van deze game. Tijdens het avontuur verken je verschillende eilanden, verzamel je magische bollen en los je puzzels op. Het verzamelen van deze magische bollen kun je zien als een soort zoekplaatje; over heel het eiland zijn ze namelijk te vinden. Mocht je op een gegeven moment nog een paar bollen missen en deze niet zelf kunnen vinden, ga dan opzoek naar een schatkaart. Deze ligt ergens op het eiland verstopt en op deze kaart kun je precies zien waar je nog bollen kunt vinden. Ik raad jullie echter wel aan om eerst zelf goed opzoek te gaan, anders zal het spel een stuk minder leuk worden aangezien het zoeken van deze bollen een groot onderdeel van deze titel is.

Zie jij de schatkaart op bovenstaande afbeelding?

Als puzzelfan vond ik de puzzels die er zijn erg leuk, maar er zat helaas niet heel veel variatie in. Dit komt mede doordat de game niet zo lang duurt. Ondanks dat ik soms een klein beetje vast zat is het me toch gelukt om binnen vier uur alles te verzamelen, te doen en alle puzzels op te lossen waardoor de volledige game dus was uitgespeeld.

Als je uiteindelijk alle kleine magische bollen hebt verzameld en alle puzzels hebt opgelost krijg je één grote bol. Deze grote bol wordt dan in een bolpoort geplaatst. Deze poorten zijn op elk eiland te vinden en hebben als doel om tussen alle zes de verschillende eilanden te reizen. Dit gaat overigens erg snel en je zult dus amper naar een laadscherm hoeven te kijken, wat natuurlijk erg fijn is.

Besturing

De besturing van een spel is uiteraard ook zeer belangrijk. Zoals je in de inleiding hebt kunnen lezen verscheen Down in Bermuda voor het eerst op een smartphone, wat je helaas wel een beetje merkt. Het verplaatsen van de cursor werkt namelijk nét niet helemaal lekker. Dit komt omdat je met de joystick precies bovenop een speciale bol of boven een ander voorwerp moet zien te komen.

Toch wil ik ook zeker laten weten dat de makers er alles aan hebben gedaan om de besturing zo soepel mogelijk te laten aanvoelen. Het is namelijk mogelijk om de sensitiviteit van de joystick aan te passen naar jouw smaak. Dit houdt in dat je iets preciezer de cursor in het spel kunt bewegen en het dus makkelijker wordt om op een speciale bol aan te klikken. Natuurlijk moeten we ook niet vergeten dat we op een Nintendo Switch gamen waardoor we dus een touchscreen tot onze beschikking hebben. Het enige nadeel kan zijn dat je het touchscreen niet kan gebruiken als je graag op het grote scherm speelt, maar er is dus wel aan elke mogelijke optie gedacht.

Audiovisueel

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen dat ik het geluid iets minder vind in dit spel. In principe kent deze titel maar één soundtrack, die nadat je op een ander eiland bent gekomen weer snel weggaat. Het enige wat dan nog overblijft is heel zacht het geluid van de natuur, zoals regen en dieren. Begrijp me niet verkeerd het is niet heel erg, want daardoor focus je je juist op het zoeken van bollen en het oplossen van de puzzels, maar het is vooral jammer dat het allemaal zo stilletjes is.

Op het visuele gebied is daarentegen alles dik in orde. Down in Bermuda ziet er zowel op het kleine als op het grote scherm erg mooi, kleurrijk en scherp uit. Zoals je begrijpt zorgt dat voor een erg prettige speelervaring. Bovendien zijn de personages ook goed ontworpen en zien ze er leuk uit.

Conclusie

Down in Bermuda is een leuk puzzel-avonturenspel die er ook nog eens goed uitziet. Toch blijft een groot minpunt voor mij de prijs van €19,99. Het spel is zeker vermakelijk, maar binnen een middagje zullen vele spelers deze titel wel hebben uitgespeeld. Daarom is het vooral jammer dat er niks meer valt te beleven als je alles hebt verzameld. Mocht je opzoek zijn naar een puzzelspel die erg toegankelijk is voor alle spelers dan lijkt het me zeker een geslaagd spel voor jou, maar anders zou ik wachten tot de game iets is afgeprijsd in de eShop.

Eindcijfer: 7.0