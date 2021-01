[Preview] Little Nightmares II

Is deze game net zo angstaanjagend als het eerste deel? Wij mochten alvast een kijkje nemen!

Little Nightmares II is, zoals de titel doet vermoeden, het tweede spel in de serie van ontwikkelaar Tarsier Studios en uitgever Bandai Namco Entertainment. Op Metacritic heeft de Switch-versie van het eerste deel een 7.9 gekregen en wij zijn natuurlijk ontzettend benieuwd of het tweede deel dit kan evenaren!

In het tweede deel speel je niet alleen, maar samen met een nieuw personage. Benieuwd hoe dit uitpakt? Wij mochten Little Nightmares II alvast uitproberen via Steam. Onze eerste indruk lees je dan ook hier. Later zullen we beoordelen of het spel zijn voorganger definitief kan evenaren wanneer het spel uitkomt voor de Nintendo Switch.

In Little Nightmares ga je als een klein meisje, genaamd Six, in een gele regenjas op zoek naar een Geisha die ze in haar nachtmerrie heeft gezien. Ze heeft enkel een zaklamp bij zich en daarmee gaat ze het avontuur aan in deze 3D puzzel-platformer. Het spel heeft een duistere sfeer en onderweg komt ze allerlei enge horror-monsters tegen die haar willen stoppen, inclusief schrik-momenten. Deze doodenge platformer zit vol creatieve puzzels en test het reactievermogen.

Duister

Wanneer je Little Nightmares II begint, kom je gelijk in een horror-bos terecht waar je niet gek op moet kijken als je levenloze lichamen tegenkomt. Het eerste deel is om de besturing te leren kennen: lopen, rennen, springen, iets vastpakken, et cetera. Het is een fijne tutorial met wat makkelijkere puzzels om te beginnen.

Waar Little Nightmares II verschilt van het eerste deel is dat je dit keer niet alleen bent. Na de tutorial vindt je een ander kind waar je al snel mee optrekt om samen uit huis te ontsnappen. Dit kind helpt jou met opstapjes nadat je haar vertrouwen hebt gewonnen en vanaf dat moment ga je samen verder op avontuur. Jouw grootste nachtmerrie dit keer? Een boze schooljuf met een héle lange nek, die jou dus overal in de gaten zou kunnen houden. Zij is één van de hoofdmonsters die je in de game gaat ontmoeten en ze is zo eng dat je haar al snel zult willen vermijden.

“Hé hallo, waar ben je?“

Little Nightmares II speelt net zoals zijn voorganger lekker weg. Je hebt dezelfde functies zoals kruipen, dingen oppakken en je moet soortgelijke puzzels oplossen. Wat wel anders is dan in het vorige deel is dat je je maatje kan roepen wanneer je die kwijt bent. Samenwerken is in dit deel ten slotte belangrijk.

De muziek en grafische vormgeving zijn niet anders dan wat we gewend waren van het eerste spel: de geluiden zijn angstaanjagend en de wereld waarin je terecht komt doodeng, met nog engere inwoners die stuk voor stuk wel een hapje van jou willen. Om te overleven moet je soms aardig je best doen en even door hebben of je nu moet sluipen of heel hard moet rennen. Dit tweede deel lijkt vooralsnog minstens net zo goed als Little Nightmares nummer één. Of dit nieuwe deel zelfs beter is zullen we beoordelen wanneer het tijd is voor de review van dit spel. Wij kunnen in ieder geval al niet wachten tot het zo ver is!

Voorlopige conclusie

Zoals het er naar uit ziet doet Little Nightmares II absoluut niet onder aan zijn voorganger. De grafische vormgeving en muziek zijn net zo’n duister geheel als je gewend bent. Wat misschien nog wel enger is geworden, is de grote tegenstander in het spel, dit is een hele strenge juf met een lange nek die jou niet mag ontdekken. Deze 3D puzzel-platformer gaat hoogstwaarschijnlijk net zo’n hit worden als het eerste spel, wij zijn in ieder geval erg benieuwd en gaan hem voor je uittesten zodra hij op de Nintendo Switch verschijnt.