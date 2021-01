Nieuwe gameplay beelden ENDER LILIES: Quietus of the Knight

Bekijk beelden van deze dark fantasy Metroidvania, vol geesten, ondoden en een priesteres met geheugenverlies.

Er zijn nieuwe gameplay beelden verschenen van ENDER LILIES: Quietus of the Knight. De video is ongeveer een kwartier lang en laten het begin zien, waar jij als priesteres wakker wordt en je niet veel herinnerd. De beelden kun je hieronder bekijken. ENDER LILIES: Quietus of the Knight stond gepland voor release eind 2020 maar kon deze belofte niet nakomen. In plaats daarvan komt de game nu halverwege 2021 naar de Switch. Een precieze datum is nog niet bekend.

ENDER LILIES: Quietus of the Knights is een dark fantasy Metroidvania, waarin jij de rol van Lily aanneemt. Lily is de laatst overlevende priesteres in een land waar een eindeloze regen mensen in ondode veranderd. Nadat ze zonder herinneringen wakker wordt in een kerk gaat ze op onderzoek uit naar de oorzaak van de regen, waarbij ze de geesten van gezuiverde ondode oproept om haar te helpen.