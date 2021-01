New Pokémon Snap komt in april naar de Switch

Verken vanaf 30 april de regio Lental en maak de tofste foto's van alle Pokémon.

Ruim 20 jaar geleden werd Pokémon Snap voor de Nintendo 64 uitgebracht. Dit was een compleet ander Pokémon-spel dan dat iedereen gewend was: je moest Pokémon op de foto gaan zetten in plaats van Pokémon vangen. Vorig jaar werd bekendgemaakt dat er nieuw leven in Pokémon Snap geblazen wordt: Er is namelijk een Switch-versie onderweg onder de naam New Pokémon Snap. Vandaag is er nieuwe informatie verschenen over dit deel.

Vanaf 30 april kunnen we de regio Lental verkennen. De Lental regio kent diverse ecosystemen zoals een dichtbegroeide jungle en een immens grote woestijn. In elk ecosysteem zitten weer andere Pokémon verscholen en jij hebt maar één doel: vanuit jouw NEO-ONE de tofste foto’s maken om Pokémon Photodex te vullen.

Na jouw ritje in de NEO-ONE worden jouw foto’s beoordeeld en krijgen ze een score van Professor Mirror. Hij beoordeelt jouw foto’s aan de hand van de positie van Pokémon, hun houding, of ze in de camera kijken en nog veel meer. Je wilt natuurlijk zo hoog mogelijke scores behalen. Als je meer foto’s maakt en op ontdekking gaat, kunnen sommige Pokémon zich zelfs anders gaan gedragen.

New Pokémon Snap zal op 30 april fysiek en digitaal uitkomen. Ook is het spel vanaf vandaag in de eShop vooruit te bestellen. Ben je benieuwd naar nieuwe beelden van deze game? Bekijk dan snel hieronder de trailer.