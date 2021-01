Little Nightmares II demo nu te downloaden

Je kunt nu een klein deel van dit spel gratis uitproberen.

Op 11 februari komt Little Nightmares II uit. In dit deel speel je als Mono en ga je samen met Six op avontuur in een duistere wereld. Het is aan jou om de duistere geheimen van The Signal Tower te ontrafelen, maar dit is niet zonder gevaar. Overal liggen bedreigingen op de loer.

Afgelopen maand werd al bekend dat Little Nightmares II een demo zou krijgen. Met nog iets minder dan een maand te gaan tot release, is deze demo vanaf nu te downloaden in de Nintendo eShop. Mocht je willen weten of dit een spel voor jou is, kun je dus een klein deel van het spel gratis uitproberen.

Less than 30 days remain. It's time to get training.



Download the #LittleNightmares II demo on #PlayStation 4 and 5; #Xbox One and Series X|S; Nintendo #Switch; and #PC today, and explore the Wilderness for yourself, for free.



Good luck, children. pic.twitter.com/IzU0X0QzcL — Little Nightmares II (@LittleNights) January 13, 2021