The Pokémon Company onthult plannen voor 25 jaar Pokémon

Zojuist heeft The Pokémon Company de eerste details officieel onthuld voor dit jubileum.

Eerder vandaag verscheen er al een video met de onthulling van een samenwerking met Katy Perry, nu heeft The Pokémon Company echter officieel alles onthuld. Zo is er dit jaar een wereldwijd muziekfeest, komen er speciale Trading Card Game bundels en gaan er ook speciale dingen komen voor overige Pokémon producten. Zo zullen ook Pokémon Masters EX, Pokémon Go, console-games en de animatie serie speciale evenementen krijgen.

Voor nu is het volgende bekend gemaakt:

Muziekfeest: P25 Music

The Pokémon Company is voor dit jubileum een samenwerking aangegaan met Universal Music Group and Brands, een gedeelte van Universal die zich bezighoudt met de muziekstrategie van merken. Hierdoor moet er een waar muzikaal feest ontstaan. Pokémon zal namelijk samen gaan werken met grote namen in de muziekindustrie. Van opkomende artiesten tot wereldsterren zoals de eerder onthulde Katy Perry. Zij is bovendien de headliner voor dit spektakel. Katy is al jaren Pokémon fan en had er het volgende over te zeggen.

“Pokémon is een constante factor in mijn leven: van het spelen van de originele videospellen op mijn Game Boy en het ruilen van Pokémon TCG-kaarten tijdens de lunch tot het vangen van Pokémon op straat met Pokémon GO. Tijdens een tour heb ik zelfs het Pokémon Café in Japan bezocht! Ik vind het een grote eer om bij te mogen dragen aan de viering van een merk dat me de afgelopen 25 jaar zoveel plezier verschaft heeft, en om te hebben kunnen ervaren hoe het uitgegroeid is tot iets wat de kinderen in mijn leven en overal ter wereld zo weet te boeien en blij maakt” Katy Perry

Later in het jaar zal er meer onthuld worden over het programma en de bijdrage van Katy Perry.

Merchandise

Qua merchandise kunnen we samenwerkingen verwachten met bekende merken als Build-A-Bear, Levi’s en McDonald’s. Maar ook licentie houders zoals Jazwares, Scholastic, Mattel, Funko, Power A (gaming accessoires) en The Wand Company (onder andere bekend van de officiële Poké Ball replica) komen met speciale merchandise. Ik hoop in elk geval op meer versies van de Poké Ball.

TCG

Natuurlijk komen er ook speciale collecties van het Pokémon Trading Card Game. De eerste reeks is al onthuld. Hierin staan de starter Pokémon en Pikachu centraal. Over het gehele jaar verschijnen er Partner Packs met elk de drie starter Pokémon uit die regio op een oversized kaart. De prijs is nog niet bekend, wel zijn de releasedata bekend gemaakt. Bij de binder komt een klassieke Pikachu-kaart.

Feb. 26, 2021 Pokémon TCG: First Partner Collector’s Binder

Pokémon TCG: First Partner Collector’s Binder March 5, 2021 Pokémon TCG: First Partner Pack (Galar)

Pokémon TCG: First Partner Pack (Galar) April 2, 2021 Pokémon TCG: First Partner Pack (Alola)

Pokémon TCG: First Partner Pack (Alola) May 7, 2021 Pokémon TCG: First Partner Pack (Kalos)

Pokémon TCG: First Partner Pack (Kalos) June 4, 2021 Pokémon TCG: First Partner Pack (Unova)

Pokémon TCG: First Partner Pack (Unova) July 9, 2021 Pokémon TCG: First Partner Pack (Sinnoh)

Pokémon TCG: First Partner Pack (Sinnoh) Aug. 6, 2021 Pokémon TCG: First Partner Pack (Hoenn)

Pokémon TCG: First Partner Pack (Hoenn) Sept. 3, 2021 Pokémon TCG: First Partner Pack (Johto)

Pokémon TCG: First Partner Pack (Johto) Oct. 8, 2021 Pokémon TCG: First Partner Pack (Kanto)

De centrale feesthub

Zoals iedereen weet heeft Pokémon vele regio’s verkend. Niet alleen in hoofdspellen, maar ook in spin-offs zoals Pokémon Ranger. Dit jaar wilt The Pokémon Company de hoofdregio’s weer opnieuw uitlichten in een één jaar durend programma. Ze beginnen net als met de Trading Card Game bij Galar en werken zo hun weg terug in de tijd. Om alle nieuwigheden bij te houden hebben ze de speciale website geopend: https://25.Pokemon.com