Nintendo toont nóg meer informatie over Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Power-ups, functionaliteiten van de nieuwe amiibo, een snapshot-modus en meer!

Gister werd er een speciale video geüpload op het YouTube-kanaal van Nintendo, welke vol zat met gloednieuwe informatie over de Bowser’s Fury-modus. Echter was dat pas het topje van de ijsberg. Vandaag is er namelijk opnieuw een video verschenen waarin nóg meer informatie wordt getoond. In deze zeven minuten durende trailer worden onder andere de basis van Super Mario 3D World en de functionaliteiten van de Kat-Mario- en Kat-Peach-amiibo besproken, en horen we zelfs voor het eerst dat er een snapshot-modus aanwezig is.

Wil je alles met jouw eigen ogen bewonderen? Bekijk dan onderstaande trailer.