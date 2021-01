[DN Roundtable] Een verbeterde Nintendo Switch?

De DN-crew gaat voor jou om de tafel zitten om hun meningen op kritische en diepgaande vragen en stellingen te geven!

Soms zit je nu eenmaal met vragen welke je het liefst beantwoord ziet. Natuurlijk kunnen lang niet alle vragen beantwoord worden. Wat is de zin van het leven? Waarom zijn bananen krom? En hoezo noemen we een muur niet de stoel? Allemaal vragen waar we het antwoord niet op weten. Tóch zijn er ook genoeg leuke vragen die wél beantwoord kunnen worden en deze gaan we dan ook volop stellen aan elkaar. In de DN Roundtable lees je de meningen en gedachtes bij verschillende vragen en stellingen.

In de eerste Roundtable spreekt de redactie zich uit over de geruchten rondom een verbeterde versie van de Nintendo Switch. Denken wij dat die gaat komen? En zitten we er überhaupt wel op te wachten? Je leest het hieronder! Natuurlijk zijn we ook erg benieuwd naar jullie mening over onze nieuwe rubriek.

Verwacht jij dat er daadwerkelijk een verbeterde Switch-versie komt? En wanneer dan?

Randy: De geruchten gaan nu al zolang rond, dat je bijna niet meer kan voorstellen dat het allemaal onzin is. Weliswaar heeft Nintendo tot nu toe nooit verbeterde versies van hun consoles uitgebracht, op gebied van handhelds is dit een ander verhaal. De New Nintendo 3DS is hier het beste en meest recente voorbeeld van. Als je kijkt naar wat de nieuwste generatie consoles van de concurrentie inmiddels te bieden heeft, denk ik dat Nintendo inderdaad bezig is met een soort Nintendo Switch Pro. Een aankondiging rond de E3 (als die doorgaat) en een release net voor de feestdagen lijkt mij dan niet zo gek. Wél denk ik dat deze nieuwe versie precies dezelfde games als de originele Switch kan draaien, en geen exclusieve titels krijgt zoals bij de New Nintendo 3DS het geval was. Scherper beeld, snellere laadtijden en een betere batterij zouden voor mij logisch klinken.

Patricia: Verwachten is een groot woord. Het zou me niet verbazen. Het zal niet de eerste keer zijn dat Nintendo hun hardware met nieuwe versies verbeterd, en al helemaal niet als deze hardware verkoopt als een trein. De Nintendo DS en 3DS zijn daar mooie voorbeelden van (Nintendo DS, DS Lite, Dsi, Dsi XL) Daarnaast moeten we niet vergeten dat er in princiepe al nieuwe Switches zijn. Er is al een Switch Lite beschikbaar, maar ook de normale Switch die je nu in de winkels koopt heeft een net wat andere batterij en Joycons. Maar of er een compleet nieuwe versie komt a la Switch PRO of Switch 2.0? Ik zou het niet weten. Ik denk dat Nintendo zich dan moet afvragen waar ze met de Switch heen willen. De games die Nintendo zelf maakt zijn namelijk toch wel geschikt voor de Switch. BOTW 2, Metroid 4, hoe die games er ook uitgaan zien, ze zullen echt geen 4K en/of 60 FPS nodig hebben. Nintendo weet hoe ze het optimale uit hun eigen consoles kunnen halen, en de games die ze produceren geven de voorkeur aan vloeiende gameplay. Maar 3rd party games houden daar geen rekening mee. Als ze dus AAA titels van 3rd parties willen blijven aantrekken zullen ze met de massa mee moeten gaan. En de massa wil 4K en 60FPS.

Het blijft een uniek stukje hardware

Lisa: Persoonlijk denk ik van wel! De Nintendo DS en daarvoor de Gameboy kregen immers ook een aantal verschillende versies, ik zou dus verwachten dat de Switch er ook eentje krijgt op den duur. Ik denk dat hij dan ergens dit jaar wordt aangekondigd en het over maximaal twee jaar in de schappen ligt.

Jorden: Heel simpel: ja, niet doordat de geruchten al zo lang er zijn, maar door hoe Nintendo standaard werkt. Praktisch elke handheld heeft nieuwe (vaak ook verbeterde) versies gekregen. De Game Boy de Color, Advance de SP, DS de DSi en de 3DS kreeg natuurlijk de New 3DS en 2DS. Om maar niet te spreken van alle kleinere versies van de systemen. De Switch heeft met de Lite al laten zien dat Nintendo ook voor de Swtch denkt aan andere varianten. Een sterkere variant die voor een paar jaar meedraait voor de volgende echt nieuwe console verschijnt zou alleen maar logisch zijn. Dit is sowieso ook omdat de spellen van de derde partijen steeds lastiger werkbaar gaan zijn op de Switch. Hoewel ik verwacht dat eigenlijk alle Nintendo-spellen voor beiden beschikbaar blijven, en vooral derde partijen de extra kracht zullen gebruiken.

Mitchell: De Nintendo Switch is nu bijna vier jaar oud. De gemiddelde levensverwachting van een gameconsole is ongeveer zes jaar. Echter, door de corona-pandemie heeft de Switch vorig jaar een herleving mogen zien en zijn de verkopen de pan uit gerezen. Ik denk dat dit zeker zijn effect heeft gehad op Nintendo’s strategie rond de Switch. Nu heeft Nintendo in het verleden de Switch al enkele tweaks gegeven (grotere accu, betere CPU), maar ik verwacht wel dat er een drastisch verbeterde Switch aan zit te komen. Niet zozeer getweaked, maar echt met extra functies. Nu bijvoorbeeld de 3DS er niet meer is zouden ze dezelfde 3D technologie in een Switch kunnen plaatsen. Als zo’n Switch er nog komt, zal het niet later zijn dan kerst 2021. Dit met het oog op de waarschijnlijke levensverwachting van de Switch (‘17-‘23/’24).

Zit jij er ook daadwerkelijk op te wachten?

Randy: Ik zit er zelf niet per sé op te wachten. Voor mij is het huidige Nintendo Switch-model nog prima. Toch kan ik me goed voorstellen dat andere gamers hier anders over denken en wellicht juist graag 4K-ondersteuning zien, of een beter scherm in de Nintendo Switch. Wanneer die vraag er inderdaad is, hoop ik dat Nintendo er ook voor kiest met een soort Switch Pro te komen. Immers is het voor Nintendo’s toekomst belangrijk om én mee met de tijd te gaan én te anticiperen op de vraag van de consumenten.

Patricia: Persoonlijk maakt het mij niet zoveel uit. Ik ben niet iemand die meteen de nieuwste versie van een product koopt als die er is, al helemaal niet als de enige verbeteringen grafisch zijn. Goed, ik heb dan misschien een Gameboy Advance SP gehad, maar dat alleen omdat ik de Advance had overgeslagen. Maar ik heb bijvoorbeeld mijn originele DS pas vervangen toen er een 3 voor kwam te staan. Ik ben momenteel nog erg blij met mijn huidige Switch, en zolang er nog genoeg games voor blijven uitkomen heb ik nog geen behoefte aan een nieuwe. Ik heb ook niet het idee dat ze per se met de PS5 en/of XBOX Series X moeten meegaan, ook omdat de games daarvoor momenteel nog erg schaars zijn. Ik heb persoonlijk nog niet een game waarvan ik denk “Oh man, ik wou dat de Switch dat ook aankon!” Maar misschien komt daar binnenkort wel verandering in.

Met de Nintendo Switch Lite richt Nintendo zich ook op pure handheld gamers

Lisa: Ja hoor, updates zijn voor mij altijd welkom. Ik heb zelf nog een Switch van de allereerste generatie uit 2017, en ik merk dat de batterij maar echt heel kort meegaat. Als er een nieuwe versie komt is het voor mij ideaal, ik kan dan gelijk updaten naar een nieuwer model om mijn oude te vervangen. Het zou dan wel fijn zijn als hij nog ingeruild kon worden voor een klein beetje korting!

Jorden: Op dit moment niet heel erg. Ik wil eerst weten wat exact de verschillen zijn. Zowel de DSi en New 3DS waren leuke upgrades maar afgezien van Xenoblade Chronicles op de 3DS heb ik nou niet echt het gevoel dat het zoveel nodig was. Wanneer blijkt dat er meer games naar het platform kunnen komen en het echt een goede upgrade kan bieden. Zoals met hogere framerates op oude spellen zou ik er meteen één halen.

Mitchell: Ik ben persoonlijk niet zo’n fan van een geüpgradede versie van een console. Naar mijn mening kan je verbeteringen beter stoppen in de volgende console en zorgen dat dit een succes word. Het concept is ook niet nieuw. Zo was de Game Boy Color een verbeterde Game Boy, en de DSi een verbeterde DS. Ik vrees dat dergelijke aanpassingen ervoor zorgen dat mensen zich bekocht kunnen voelen. Dit is iets wat ik zelf zo heb ervaren tijdens de DS-lijn. Elke keer kwam er een betere versie uit, waardoor de verschillende DS consoles al gauw verouderd waren. Dat gezegd hebbende, Nintendo staat bekend om zijn innovatie en het bekoren van zijn fanbase. Wat dat betreft heb ik er vertrouwen in dat een verbeterde Switch daadwerkelijk zijn plek verdient als zoethouder tot zijn volgende generatie console.