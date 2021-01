25 Jaar Pokémon start met een Katy Perry samenwerking

In een 25 jaar herinneringen video onthuld The Pokémon Company de eerste verrassing van dit jaar.

Dit jaar zal Pokémon weer een jubileum jaar hebben. Al 25 jaar genieten fans over de hele wereld van de video games, series, films en speelgoed. Ook nu is Pokémon nog steeds een van de populairste franchises in de wereld. Reden genoeg voor een feestje dus.

In een nieuwe video van The Pokémon Company wordt er een Rube Goldberg machine gebruikt om langs de geschiedenis van Pokémon te gaan. Van Pokémon Red tot en met Pokémon Go en Sword & Shield. Op het einde verschijnt er echter Katy Perry in beeld. Exacte details zijn nog niet bekend, maar verwacht dus voldoende van Pokémon 25.

Volgens People is er zelfs een P25 Music Project die over het hele jaar meer verrassende samenwerkingen moet onthullen.