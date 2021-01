Vanmiddag nieuwe trailer voor Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Deze trailer zal onder andere nieuwe informatie over de Bowser's Fury-modus bevatten.

Over precies een maand kunnen we met Super Mario 3D World + Bowser’s Fury aan de slag op de Nintendo Switch. Deze game kwam oorspronkelijk uit voor de Wii U, maar brengt naast de game zelf ook nog de nieuwe modus Bowser’s Fury met zich mee. Wat deze nieuwe modus precies inhoudt is nog onbekend, maar vanmiddag krijgen we hier nieuwe informatie over.

Nintendo heeft zojuist namelijk aangekondigd dat er vanmiddag om 15:00 een nieuwe trailer zal verschijnen. Deze trailer zal ongeveer 2 minuten duren en zal Bowser’s Fury ontketenen. Deze nieuwe trailer zal via het Twitter-account van Nintendo Nederland te zien zijn.

Vanmiddag wordt Bowser's Fury ontketend in een nieuwe trailer van #SuperMario3DWorld + #BowsersFury! Om 15:00 kun je hier de 2 minuten durende trailer bekijken. pic.twitter.com/iMlzUbUCAi — Nintendo Nederland (@NintendoNL) January 12, 2021