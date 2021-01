Super Mario Bros. 35 krijgt wereldwijde teammissies

Samenwerken om te winnen!

Super Mario Bros. 35 is inmiddels al even beschikbaar als gratis downloadbare game op de Nintendo Switch. En terwijl je het in deze game normaliter tegen elkaar opneemt om als laatste over te blijven, laat Nintendo spelers binnenkort met elkaar samenwerken in speciale wereldwijde teammissies. Nintendo maakte dit vandaag bekend, samen met een nieuwe trailer van Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

De teammissies worden in totaal drie keer gehouden van januari tot en met maart en hierin is het dus de bedoeling dat spelers wereldwijd met elkaar gaan samenwerken. De eerste teammissie komt al snel online, en hierin is het de bedoeling om gedurende het evenement 3,5 miljoen Bowsers te verslaan. Het event begint op 19 januari 08:00 en duurt tot 26 januari om 07:59. Spelers die tijdens het evenement minimaal één Bowser hebben verslagen, kunnen 350 platina punten ontvangen op My Nintendo. De voorwaarde is wél dat de teamdoelstelling ook wordt behaald.