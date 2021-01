Bekijk hier de nieuwe trailer van Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Een video vol met nieuwe informatie over de Bowser's Fury-modus!

Begin september kwam Nintendo met het nieuws naar buiten dat Super Mario 3D World + Bowser’s Fury op 12 februari naar de Nintendo Switch ging komen. Echter wisten we op dat moment nog niet wat deze nieuwe Bowser’s Fury-modus zou toevoegen aan het spel. Gelukkig is daar deze middag verandering ingekomen. Om 15:00 uur kwam er namelijk een nieuwe trailer online die zo’n twee minuten duurde. In deze korte tijd is enorm veel te zien over deze nieuwe modus, waaronder een nieuwe angstaanjagende kattengedaante.

In Super Mario 3D World + Bowser’s Fury heeft Bowser de Sprixie-prinses ontvoerd. Het is nu aan Mario, Luigi, prinses Peach en Toad om Sprixieland te redden en de gigantische Bowser te stoppen. Dit doe je door middel van rennen, springen, klimmen en natuurlijk verschillende power-ups te gebruiken. Het is in de Switch-versie trouwens ook mogelijk om voor bewegingsbesturing te kiezen. Bovendien kun jij in de lokaal en online multiplayerstand met wel drie andere spelers de volledige game ervaren.

Ben je benieuwd geworden naar de nieuwe trailer die Nintendo vandaag heeft vrijgegeven? Bekijk dan onderstaande video.