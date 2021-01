Terug in de tijd: Missile Dancer krijgt lauch-trailer

Een nieuwe retro-achtige shooter komt naar de Nintendo Switch!

Geïnspireerd door onder andere Taiti’s ‘Storm’-serie, is Missile Dancer een verticaal scrollende shooter met eenvoudige maar verslavende gampeplay. Wanneer je de schietknop ingedrukt houdt, wordt een doelcirkel rond je schip groter en worden alle vijanden die in deze cirkel komen beschouwd als ‘opgesloten’. Laat de knop los en een grote hoeveelheid raketten zal al deze vijanden vernietigen.

Missile Dancer is alleen te spelen of in multiplayer co-op mode. In totaal zijn er 8 verschillende levels om uit te spelen. De game is vanaf 21 januari verkrijgbaar in Europa. De bijbehorende launch-trailer kun je hieronder bekijken.