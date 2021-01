Tadpole Treble Encore komt deze maand naar de Nintendo Switch

Inclusief nieuwe content!

Vandaag kwam uitgever en ontwikkelaar BitFinity met het nieuws naar buiten dat Tadpole Treble Encore binnenkort op de Nintendo Switch gaat verschijnen. Later deze maand, op 21 januari, kunnen Switch-bezitters namelijk aan de slag met dit actie-avonturenspel welke vol met ritme zit. Wellicht komt deze game je bekend voor en dat kan kloppen, want de titel verscheen in 2016 al op de Wii U. Nu komt Tadpole Treble Encore dus ook naar Nintendo’s hybride console inclusief nieuwe content.

Haal de muziek naar jezelf en je Switch in het actie-avonturenspel Tadpole Treble Encore. De game vindt zich plaats op bladmuziek waarop je probeert te ontsnappen aan piranha’s en andere wezens om vervolgens de weg naar huis te vinden. Omdat bladmuziek een grote rol speelt bevat deze titel tientallen deuntjes en zelfs ingezongen muziek. Bovendien is het mogelijk zelf muziek te creëren in jouw eigen level! Ga jij rechtstreeks naar huis of kies je jouw eigen weg?

Ben je benieuwd geworden naar deze game? Bekijk dan onderstaande muzikale trailer.