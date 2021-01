[Review] Super Smash Bros. Ultimate – Fighter Pass 2

De noedels vliegen je om de oren

Rechtstreeks uit ARMS voegt Min Min zich in de strijd als eerste personage van de tweede Fighter Pass. Min Min is het derde first-party DLC-personage na Piranha Plant en Byleth en de eerste vertegenwoordiger voor de ARMS-serie. Toen Super Smash Bros. Ultimate werd aangekondigd, was ik er bijna volledig van overtuigd dat Spring Man – de ogenschijnlijke mascotte van de serie – een van de nieuwkomers zou zijn, maar de game was té nieuw om een volledig personage van hem te maken. Spring Man komt in het hoofdspel voor als Assist Trophy, maar Min Min krijgt de eer om als vechter de serie te vertegenwoordigen.

Min Min is net als de meeste andere DLC-personages behoorlijk bijzonder op gameplaygebied. Ze mist namelijk twee speciale aanvallen: de neutrale en zijwaartse specials. Dat komt namelijk omdat deze aanvallen ruimte moeten maken voor haar unieke speelstijl. Min Min gebruikt namelijk net als in haar oorspronkelijke game haar beide enorm rekbare armen los van elkaar; de standaard-aanvalsknop bestuurt haar linkerarm, terwijl de special-knop haar rechterarm activeert. Dat betekent dat ze ook met beide kanten Smash-aanvallen kan uitvoeren. Nog unieker is haar mogelijkheid om een zwakkere Smash-aanval in de lucht te gebruiken. Haar rechterarm is daarnaast extra speciaal, omdat je met je down special super snel tussen drie verschillende ARMS kan wisselen.





The triple threat

De eerste ARM is de Dragon. Je linkerarm is automatisch met dit draakachtig wapen uitgerust, maar je kan hem ook activeren aan je rechterarm. De Dragon heeft een gemiddelde snelheid en kracht, maar kan, indien je de aanvalsknop ingedrukt houdt, een krachtige straal uit zijn mond schieten. Dit zorgt ervoor dat het bereik van de aanval nog indrukwekkender is. De kracht van deze ARM kan nog meer vergroot worden als je hem gebruikt net nadat je een tegenstander hebt gegrepen en weggegooid. De tweede optie is de Ramram. Hoewel dit accessoire de minst krachtige is, is hij ongelofelijk snel. Daarmee is hij perfect om tegenstanders snel mee te verrassen. Ook aan randen kan deze ARM erg gevaarlijk zijn, want je houdt tegenstanders erg makkelijk op afstand door het grote bereik. De laatste ARM is de Megawatt. Deze ARM ruilt zijn snelheid en bereik in voor extra stootkracht. Als je met een geladen Megawatt een tegenstander raakt, kan deze zelfs op lage schadepercentages al het veld uit geslagen worden. Het is de variatie tussen de verschillende ARMS dat Min Min een zeer uniek en bevredigend personage maakt. Als je je tegenstanders goed op afstand weet te houden, is Min Min zeker een gevaarlijke tegenstander. Het is Min Mins gebrek aan aanvallen op korte afstand waardoor je constant in beweging moet zijn om die afstand te bewaren.

De laatste speciale aanval is – of beter gezegd, zijn, – Min Mins up specials ARMS Jump en ARMS Hook. ARMS Jump gebruik je als je op vaste grond staat en lanceert Min Min enige hoogte de lucht in. Het doet geen schade en kan niet gebruikt worden als ze een van haar ARMS uit heeft steken. De tweede up special is ARMS Hook, die Min Min altijd in de lucht zal gebruiken. Dit is een tether recovery, wat betekent dat ze haar lange armen in de lucht gooit om naar een rand te grijpen. Beide specials zijn handig in gebruik, maar maken impact die de rest van haar ARMS-moveset maakt. Hoewel het geen special is, kan Min Min ook nog met haar up smash een boel projectielen terugkaatsen. Ten slotte is Min Mins Final Smash ARMS Rush. Hierbij slaat Min Min met haar ARMS vooruit, waarbij tegenstanders die geraakt worden tientallen klappen ontvangen van andere bekende ARMS-personages. Min Min eindigt de aanval met een enorme laserbarrage van haar Dragon-ARM.







Lanceer jezelf naar nieuwe hoogtes

Naast Min Min voegt de DLC ook Spring Stadium toe als nieuwe arena. Het level is gemiddeld groot en zweeft boven een afgrond. Aan beide zijdes en op een platform in het midden zijn grote springpanelen geplaatst, die tijdens het gevecht periodiek aan- en uitgaan. Als ze aan staan, kunnen vechters deze gebruiken om zichzelf hoog in de lucht te lanceren. Andere vechters die tijdens deze sprong geraakt worden, zullen schade oplopen en gelanceerd worden. Daarnaast zijn er zwevende platforms aan beide onderzijden van van het level, die ook zo nu en dan verschijnen tijdens gevechten. Als je geluk hebt, kun je dit als laatste redmiddel gebruiken. Als je voorwerpen ‘aan’ hebt staan, zullen ARMS Drones soms voorwerpen tillen naar de arena. Al met al is Spring Stadium wederom een mooie toevoeging voor de reeks nieuwe levels in Super Smash Bros. Ultimate. Hoewel de vorm erg simpel is, brengen de springplatforms nét dat beetje unieke content waarmee het level zich differentieert van de rest.

Hoewel de basisgame een enorme lading muziek heeft en dat dus absoluut geen punt van kritiek mag zijn, miste ik stiekem wel muziek uit ARMS. De game kent namelijk een ontzettend swingende soundtrack. Ik ben daarom ook ontzettend blij dat we maar liefst achttien nummers uit de game hebben gekregen, waaronder twee nieuwe arrangementen. Het eerste arrangement is van het themalied van de game, geremixt met de Sky Arena-muziek. Deze track luister ik het allermeest tijdens mijn gevechten op Spring Stadium. Het tweede arrangement is Ramen Bowl, eveneens een knaller.

Conclusie

Min Min bewijst maar weer eens dat Masahiro Sakurai en zijn team nog lang niet zonder inspiratie zitten om nieuwe vechters te ontwikkelen voor Super Smash Bros. Ultimate. Min Min speelt het fijnst op een lange afstand, omdat ze door haar gebrek aan aanvallen die dichtbij hard raken nogal kwetsbaar is. Gelukkig maken haar lange armen en de variatie van ARMS-opzetstukken het mogelijk tegenstanders van veraf te belagen. Hoewel Spring Stadium wat simpel oogt, brengt het een aantal unieke elementen naar de game, waardoor het toch fris aanvoelt. De nieuwe lading muziek is de kers op de taart voor de geslaagde eerste lading DLC in de tweede Fighter Pass.