[Release Radar] Uitgelichte releases week 2

Komende week komen deze spellen naar de Nintendo Switch.

Ook in 2021 kan je weer genieten van deze wekelijkse rubriek waarin de leukste games van de komende week uitgelicht worden. We bekijken elk spel aandachtig en zorgen dat de beste releases de aandacht krijgen die ze verdienen. Neem vooral een kijkje en laat ons weten welk spel jij niet wilt missen komende week.

Wrestling Empire

Verschijnt op: 11 januari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Zoals de naam doet vermoeden is Wrestling Empire een worstelspel, waarbij je in de huid kruipt van een gast in een strak broekje om jouw tegenstander zo hardhandig mogelijk tegen de grond te werpen. Leuk, toch?

Get Over Here

Verschijnt op: 13 januari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €4,20

Get Over Here is een competatief jaren ’90 spelletje waarbij je een haak hebt als wapen om tegenstanders binnen te halen. Wanneer dat lukt kan je ze verslaan. Een gezellige party game voor 4 spelers!

Down in Bermuda

Verschijnt op: 14 januari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Als avontuurlijke piloot overkomt het je dat je op een onbewoond eiland terecht komt. Dit eiland blijkt de bermuda driehoek te zijn, waar je enkel uit komt door puzzels op te lossen, wezens te trotseren en geheimen van het eiland te ontrafelen. Wil je naar huis? Kraak dan de codes en ontsnap van alle 6 de eilanden op zoek naar jouw weg naar huis.