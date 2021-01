Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 8.3 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de tweede week van januari vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Grey Skies: A War of the Worlds Story, maar liefst 8.3 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Colorful Colors, maar een kleine 48 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Grey Skies: A War of the Worlds Story – 8.3GB

Life of Fly – 7.1GB

Heaven’s Vault – 3.4GB

The Dark Eye: Memoria – 2.5GB

The Dark Eye: Chains of Satinav – 2.4GB

Radio Commander – 2.1GB

War Truck Simulator – 1.7GB

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – 1.0GB

Dry Drowning – 932MB

Burn! SuperTrucks – 920MB

Get Over Here – 840MB

My Hidden Things – 654MB

The Choice of Life: Middle Ages – 494MB

Ghostanoid – 419MB

Crossbow: Bloodnight – 410MB

The Pillar: Puzzle Escape – 404MB

Yumemidori Nostalgia – 290MB

Epitaph – 249MB

Hed the Pig – 231MB

Olympic Table Tennis – 209MB

Dead Ground – 208MB

Mahjong Adventure – 200MB

Pixel Game Maker Series Werewolf Princess Kaguya – 188MB

Galactic Trooper Armada – 181MB

Curling – 163MB

Space Aliens Invaders – 158MB

Table Soccer Foosball – 91MB

Clay Skeet Shooting – 79MB

Gorilla Big Adventure – 63MB

Four in a Row – 57MB

Missile Dancer – 53MB

Colorful Colors – 48MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!