Frame Rate en Resolutie in de Monster Hunter Rise demo bekend

Een analyse brengt alle gegevens over de resolutie en framerate naar boven.

Het YouTube-kanaal VG Tech heeft een video geuploaded waarin uitgebreid de resoluties en framerate van de Monster Hunter worden behandeld. Uit de analyse blijkt dat zowel in handheld als docked de framerate stabiel blijft op 30 frames per seconde (zelfs wanneer het erg druk is op je scherm).

De resolutie verschilt wel natuurlijk. In de demo worden de user interface en de rest van het spel los gerendered. Dit zorgt er voor dat in de handheld het spel in een resolutie van 960×540 (540p) en de UI in 1280×720 (720p) renderen. Voor de docked is het spel in 1344×756 (756p) en de UI in 1920×1080 (1080p) gerendered.

Hoewel dit geen garantie biedt voor het volledige spel is het redelijk waarschijnlijk dat het ongeveer hieraan gelijk zal blijven. Mocht je de uitgebreide analyse willen, dan kun je die hieronder bekijken.