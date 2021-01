Dit is binnenkort de nieuwe minimale prijs waarvoor een Switch-spel in de eShop verkocht moet worden

Lees hier het volledige verhaal.

Afgelopen jaren zijn er zo nu en dan bizarre kortingen geweest op spellen in de eShop van de Nintendo Switch. In sommige landen werden er zelfs games verkocht voor maar één cent. Voor de consument is dit natuurlijk erg schappelijke prijs, maar er kon ook een andere reden voor deze goedkope prijs achter zitten.

Als bedrijf wil je natuurlijk dat een spel veel gedownload wordt waardoor hun game uiteindelijk hoog in de ranglijsten kan eindigen. Hier zit dan ook het probleem. Veel mensen hebben vast wel ergens een paar cent liggen en zullen denken: ach, deze titel is zó goedkoop waarom zou ik ‘m niet aanschaffen. Als vele consumenten dat doen lijkt het er dus op dat het spel heel goed of populair is. Vaak worden spellen uiteindelijk weer duurder, maar staan ze nog wel hoog in diezelfde ranglijsten. Hierdoor zullen mensen dit spel dus ook kunnen kopen voor een duurdere prijs met de gedachte van dat het een erg goed en leuk spel is.

Dit probleem wilt Nintendo graag tegengaan en komt daarom met een oplossing. Volgens de baas van SMG Studio, Ash Ringrose, lijkt Nintendo nu iets tegen dit probleem te hebben gedaan. De minimale prijs waarvoor een spel in de Nintendo eShop verkocht zou binnenkort namelijk 1,99 moeten gaan worden. Dit houdt dus in dat een titel niet voor minder kan worden verkocht. Uiteraard geldt dit niet voor spellen die volledig gratis zijn, want deze blijven gelukkig bestaan.

Vind jij het jammer dat de hele goedkope games nu uit ons beeld gaan verdwijnen, of ben je juist blij dat er iets tegen dit probleem wordt gedaan? Laat het ons weten in de reacties, we zijn benieuwd!