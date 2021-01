Boxart van Bravely Default II getoond

Bekijk nu de boxart!

Verschillende Noord-Amerikaanse gamewinkels tonen sinds vandaag de boxart van Bravely Default II. Het is nog onbekend of deze afbeelding ook op de voorkant van het spel te zien zal zijn bij ons in Europa.

Square Enix kondigde Bravely Default II voor het eerst in December 2019 aan. Nadat de eerder aangekondigde release in 2020 niet is gehaald staat de nieuwe releasedatum op 26 februari 2021.

Bekijk de boxart hieronder: