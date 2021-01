Verschillende DSi games die waren weggehaald uit de 3DS eShop, zijn nu weer te verkrijgen

Verdwenen games zijn weer terug?

Zonder enige reden werden er enkele tientallen DSi spellen van de 3DS eShop verwijderd. Daarnaast bleef Nintendo ook akelig stil over dit akkefietje en leken de spellen voor altijd verdwenen te zijn.

Toch schijnen er langzaam wat verdwenen spellen terug te druppelen in de 3DS eShop, een volledige lijst van terugkerende DSi spellen kun je hieronder vinden:

101 MiniGolf World

Crazy Golf

Little Red Riding Hood’s Zombie BBQ

myDiary

Plants vs Zombies

Shantae: Risky’s Revenge

Spot the Difference

Telegraph Crosswords

Telegraph Sudoku & Kakuro

Zenonia

Zoo Frenzy

Of er nog andere spellen hersteld worden is de vraag, we zullen het zien!