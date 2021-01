Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Fate of Dice krijgt fysieke versie

Vanaf 12 januari zijn de fysieke versie en de collectorseditie voor te bestellen.

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate heeft tot nu toe alleen in Japan een fysieke versie gehad. Nu komt daar met behulp van Limited Run Games verandering in. De fysieke versie en collectorseditie krijgen ook een Westerse release.

In de collectorseditie zitten natuurlijk een aantal extra’s. Zo krijg je een artbook, een Mamel stressbal, Miracle Dice en een paar art prints van het spel. Wanneer we de fysieke versie precies kunnen verwachten is nog niet bekend. Wel is het spel vanaf 12 januari voor te bestellen via de website van Limited Run Games en heb je vanaf dan vier weken om een pre-order te plaatsen.