Scott Pilgrim Vs. The World: The Game krijgt fysieke release

De fysieke versies zullen te verkrijgen zijn via Limited Run Games.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game is een 2D-beat ‘em up in arcade-stijl, welke oorspronkelijk al in 2010 werd uitgebracht. Afgelopen september kondigde Ubisoft aan dat de complete editie naar de Switch zal komen op 14 januari. Vandaag heeft Limited Run Games aangekondigd dat zij de fysieke versie van dit spel zullen verzorgen. De fysieke versie zal vanaf 15 januari te koop zijn via de site van Limited Run Games.

Voor dit spel zullen in totaal drie versies uitkomen. De standaard versie komt met het fysieke spel, een omkeerbare cover, een instructieboekje en een Clash at Demonhead concertkaartje. Deze versie zal $34,99 kosten. Daarnaast zijn er twee covers en het is willekeurig welke je zult krijgen. Daarnaast worden er ook een Classic Edition en een K.O. Edtion uitgebracht. Wat deze versies bevatten is hieronder opgesomd:

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Classic Edition ($54,99):

Het fysieke spel

Een instructieboekje

Een omkeerbare cover

Een deluxe hoes

Een stickervel met art uit het spel

Een fysieke soundtrack cd

Een Clash at Demonhead concertkaartje

Een wereldkaart

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Classic Edition ($139,99):

Het fysieke spel

Een instructieboekje

Een omkeerbare cover

Een premium doos van een podium met werkend licht en geluid

De deluxe hoes van de classic edition

Een hardcover guide

Twee stickervellen met art uit het spel

Een fysieke soundtrack cd en cassettebandje

Houten drumsticks

Drie Sex Bob-omb plectrums

Een speldje van het Scott Pilgrim laadscherm

7 Evil-Exes trading cards

Een Clash at Demonhead concertkaartje

Een wereldkaart