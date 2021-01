Nieuwe bijzondere Gengar-knuffel van Bandai-P

Rol jezelf op in Gengars tong!

Bandai-P komt dit jaar met een nieuw Pokémon product. Het gaat om een Gengar knuffel/kussen met een bijzondere functie. De tong kun je uitrollen en gebruiken als deken of om op te liggen.

De tong is ongeveer 170cm lang, de meeste mensen zullen er grotendeels onder of boven kunnen liggen. De tong is ook op te rollen, zodat het op een normale grote knuffel lijkt. Als het koud is kun je dan de tong weer uitrollen en jezelf lekker inwikkelen. De knuffel zelf is 48cm in de hoogte, 55 in de breedte en 53cm dik. Voor deze knuffel zul je wel diep in de buidel moeten gaan tasten, want het product is te bestellen voor 25,950 Japanse Yen. Ongeveer 250 Amerikaanse dollars. De bestelde Gengars worden rond juni 2021 verstuurd.

Bekijk hieronder nog een paar foto’s van de knuffel!