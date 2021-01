Monster Hunter Rise demo is populair: eShop uit de lucht én eerste footage

De Monster Hunter Rise demo is wel érg populair!

Gisteren werd tijdens het Monster Hunter Rise Digital Event eindelijk duidelijk wanneer de langverwachte demo van de game zou gaan verschijnen. In Europa verschijnt deze vandaag, terwijl deze door tijdsverschillen in Amerika en Japan iets eerder beschikbaar was. De demo was in Amerika en Japan zo populair, dat de eShop het niet aan kon en uit de lucht ging. Nintendo kondigde op Twitter al snel spoedonderhoud aan om de problemen op te lossen. Op het moment van schrijven is de eShop in Europa ook offline wegens onderhoud.

The eShop still appears to be down as of this reporting (in both Japan and the US), and no official time has been posted for when it will be back up. However, stay posted and there should be updates regarding this situation soon. Op het Japanse Twitter-account van Nintendo verscheen al snel dit bericht.

Ondertussen kun je hieronder meteen de eerste beelden uit de demo bekijken. Deze is tot 1 februari gratis te downloaden in de eShop. Dit nieuwe deel in de Monster Hunter-serie zal op 26 maart uitkomen voor de Nintendo Switch.