Missile Dancer krijgt releasedatum voor het Westen

Vanaf 21 januari kun je erop los schieten.

In juni konden Japanse spelers al aan de slag met Missile Dancer, maar binnenkort mogen wij in het Westen er ook van genieten. Het spel is opgedoken in de eShop met een releasedatum; 21 januari 2020.

Missile Dancer is een verticale shooter-game. Het is de bedoeling om met je vliegtuigje zoveel mogelijk vijanden neer te schieten. Schiet je een weg door vijandige blokkades en win de oorlog. Ook kun je met een scherpschiet-functie focussen op één vijand en daar een grote missile op schieten. Je hoeft ook niet alleen te spelen, er is ook een co-op functie om samen met je vrienden te spelen.

Benieuwd naar Missile Dancer? Bekijk hieronder een trailer!