Geruchten over verbeterde Nintendo Switch duiken op

Werkt Nintendo inderdaad aan een nieuw en verbeterd model?

Er gaan al langere tijd geruchten rond over een verbeterde versie van de Nintendo Switch. Zo kwam de ‘Nintendo Switch Pro’ al verschillende keren naar voren in geruchten. Ook nu duiken er nieuwe geruchten op over een verbeterde versie van de Nintendo Switch. Deze nieuwe details komen van dataminer SciresM, welke ze uit de firmware van de Nintendo Switch heeft gehaald om ze vervolgens te delen op Resetera.

De verbeterde Nintendo Switch zou als codenaam Aula hebben. SciresM beweert verder dat deze ‘Switch Pro’ gebruik maakt van een Mariko systeemchip. Het nieuwe model zou net als de huidige Switch docked speelbaarzijn alsmede als handheld bruikbaar zijn. Wél zou de verbeterde Switch 4K gaan ondersteunen en krijgt de nieuwe console van Nintendo mogelijk een OLED-scherm. Ook worden een flink verbeterde batterijduur en koelingsmogelijkheden genoemd.

Uiteraard is het een gerucht, en is er vooralsnog nooit iets bevestigd over een verbeterde Nintendo Switch. Toch is het interessant dat de geruchten uit een datamine komen. Waar rook is, is vuur… toch?

Zou jij graag een verbeterd model van de Nintendo Switch zien verschijnen?