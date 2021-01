Deze 15 spellen werden er in december het meest gedownload

De volledige lijst is hier te bewonderen.

Vandaag heeft Nintendo weer een lijst naar buiten gebracht, waarin de populairste games van de maand december staan. Niet alleen spellen die al langer in de Nintendo eShop stonden deden het goed, maar ook een paar nieuwe titels. Zo hebben de volgende spellen die in de laatste maand van 2020 uitkwamen, namelijk Among Us en Immortals Fenyx Rising, beide een plekje in deze lijst weten te veroveren. Bovendien is de game Among Us zó populair dat deze titel het meest is gedownload in de maand december.

Ben je benieuwd naar de volledige top 15? Bekijk dan onderstaande lijst.

1. Among Us

2. Minecraft

3. Mario Kart 8 Deluxe

4. Animal Crossing: New Horizons

5. Super Mario Party

6. Super Mario 3D All-Stars

7. Clubhouse Games: 51 Worldwide Games

8. Immortals Fenyx Rising

9. Stardew Valley

10. Hyrule Warriors: Age of Calamity

11. New Super Mario Bros. U Deluxe

12. Pokemon Sword

13. Zelda: Breath of the Wild

14. Super Smash Bros. Ultimate

15. Super Mario Odyssey

Welke games heb jij vorige maand allemaal gedownload? Laat het ons weten in de reacties!