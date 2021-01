Bekijk het Monster Huter Rise Digital Event terug

Tijd voor zo'n 20 minuten aan beelden én informatie!

In september werd Monster Hunter Rise aangekondigd. Dit nieuwe spel in de Monster Hunter-serie zal op 26 maart uitkomen voor de Nintendo Switch. Vandaag heeft Capcom tijdens een Digital Event meer informatie over deze aankomende Nintendo Switch-titel vrijgegeven.

Het belangrijkste nieuws was ongetwijfeld de demo van de game. Deze zal later vandaag beschikbaar komen in de eShop. Er kwam echter ook meer dan voldoende nieuw beeldmateriaal voorbij én er werden nog de nodige details onthuld. Heb je het event gemist? Bekijk ‘m hier dan terug.