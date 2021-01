Website Super Mario 3D World + Bowser’s Fury is geopend

Vanaf volgende maand kunnen we aan de slag met deze titel op de Nintendo Switch.

Inmiddels zitten we al een paar dagen in het nieuwe jaar en dat betekent dat de release van Super Mario 3D World + Bowser’s Fury als maar dichterbij komt. Om dat te vieren heeft Nintendo alvast een nieuwe website geopend voor deze aankomende game, welke je hier kunt bekijken.

Ondanks dat Switch-bezitters begin februari met deze titel aan de slag kunnen gaan, mist er nog wel wat informatie rondom Bowser’s Fury. We weten namelijk nog steeds niet wat deze nieuwe modus inhoudt en daar is met de komst van deze website helaas nog geen verandering in gekomen. Wel staat er dat Bowser’s Fury een toevoeging is die vol met actie zit. Mocht er nieuwe informatie naar buiten komen dan houden we jullie uiteraard op de hoogte.

Wat zou jij graag willen zien in de nieuwe Bowser’s Fury-modus? Laat het ons weten in de reacties, we zijn benieuwd!