Officiële website van Super Nintendo World is nu online

De officiële website van Super Nintendo World is nu live.

Er is nog ongeveer een maand te gaan tot de opening van het park. Nu is er een officiële website de lucht in gegaan voor Super Nintendo World. Op 4 februari 2021 opent het park in Osaka, Japan zijn deuren.

Op de website wordt je gelijk begroet met vrolijke kleuren en informatie over het park. Er kunnen tickets geboekt worden en er staat informatie over de Power-Up-banden, shops & merchandise en eten rondom het park. Met Power-Up banden kun je extra dingen in het park doen, zoals munten verzamelen en challenges aangaan zoals in een echt Mario spel. Ook is er een plattegrond te vinden van het park. Zijn jullie al een tripje naar Japan aan het plannen voor na de lockdown?