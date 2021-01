Netflix verwijderd van Wii U en 3DS eShops

Je kan de dienst nog wel gebruiken, maar niet meer downloaden.

Netflix is op de Wii U en 3DS verdwenen. Sinds 31 decemeber 2020 is het niet meer mogelijk om de streamingdienst te downloaden op deze twee apparaten. Indien je de applicatie al wel gedownload had, kun je die nog maar een paar maanden gebruiken. Op 30 juni zal de volledige dienst worden stopgezet en is het niet meer mogelijk om te netflixen op de Wii U of 3DS. Of de dienst ook op de Nintendo Switch verschijnt is nog de vraag. Tot nu toe is er geen mogelijkheid om Netflix te gebruiken op Nintendo’s hybride console.