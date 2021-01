Bekijk hier gameplaybeelden van Iris.Fall

Bekijk hier de eerste 24 minuten aan gameplaybeelden van het puzzelspel Iris.Fall.

Afgelopen zomer verscheen Iris.Fall op de Nintendo eShop onder het kopje ”binnenkort verkrijgbaar”. Ondanks dat de releasedatum toen bekend was, namelijk 15 september, heeft het puzzelspel uiteindelijk toch vertraging opgelopen. Gelukkig is het wachten nu bijna voorbij, want vanaf morgen 7 januari kunnen Switch-bezitters aan de slag met Iris.Fall op de Nintendo Switch. De titel zal voor een bedrag van €16,99 over de digitale toonbank gaan.

De game gaat over het personage Iris. Nadat zij wakker wordt van een droom volgt ze een kat richting een vervallen theater. Al snel komt Iris erachter dat dit theater vele labyrinten bevat in het thema van licht en schaduw. Zal deze plek wellicht een dichtere connectie tot Iris dan dat ze in eerste instantie denkt?

Kijk jij al een hele lange tijd uit naar Iris.Fall? Wellicht zijn onderstaande gameplaybeelden dan iets voor jou.