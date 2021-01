Monster Hunter Digital Event onthuld

Komende donderdag zullen we meer informatie krijgen over Monster Hunter Rise.

In september werd Monster Hunter Rise aangekondigd. Dit nieuwe spel in de Monster Hunter-serie zal op 26 maart uitkomen voor de Nintendo Switch. Voor dit nieuwe spel is wel al wat informatie verschenen, maar zojuist is er bekend gemaakt dat we deze week nog meer informatie kunnen verwachten.

Komende donderdag, 7 januari, om 15:00 zal er een Monster Hunter Digital Event gehouden worden. Tijdens deze Engelstalige livestream zal er onder andere meer informatie gedeeld worden over de demo van dit spel, er zal een nieuwe demo verschijnen en er zullen nieuwe details onthuld worden. Deze livestream is via het Twitchkanaal van Monster Hunter te bekijken. Na afloop zal de presentatie ook op het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland te zien zijn.

Bekijk het Monster Hunter Digital Event (alleen Engels) hier op 7 januari om 15:00 uur: https://t.co/JfY819Q9U1



Vlak na de presentatie verschijnt er een gelokaliseerde versie op ons YouTube-kanaal: https://t.co/2peasvFoWp https://t.co/33bQOLbdB0 — Nintendo Nederland (@NintendoNL) January 5, 2021