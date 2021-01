The Binding of Isaac: Rebirth DLC komt eind maart naar PC, Switch volgt later

Lang wachten wordt beloond.

Het heeft even geduurd maar eindelijk is er meer duidelijkheid over de langverwachte DLC voor The Binding of Isaac: Rebirth. Edmund McMillen, de ontwikkelaar van The Binding of Isaac-serie, heeft de releasedatum bevestigd voor de langverwachte The Binding of Isaac: Rebirth Repentance DLC. McMillen liet via Twitter weten dat de pc-versie op woensdag 31 maart uitkomt. De consoleversies van de downloadbare content komen echter op een later tijdstip. Laten we hopen dat deze niet heel veel later volgen. Ongetwijfeld horen we daar binnenkort meer over.

The Binding of Isaac: Rebirth is een remake van de dungeon crawler The Binding of Isaac uit 2011. Het spel is ontwikkeld door Nicalis en verscheen in 2017 ook op de Nintendo Switch.

The binding of Isaac: Repentance releases on steam March 31st! ( consoles later ) spread the word! https://t.co/hAmDerYF3G — Edmund McMillen (@edmundmcmillen) January 2, 2021