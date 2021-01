Switch-releasedatum voor Kingdom Come Deliverance: Royal Edition

Binnenkort kunnen we op een middeleeuws avontuur!

Er is een kans dat de open-wereld actie-RPG Kingdom Come Deliverance naar Nintendo’s hybride console komt. Op de officiële Japanse releaselijst van Nintendo staat dat het spel naar verwachting op 18 februari uitkomt in zowel fysieke als digitale vorm.



De vermelding op de Japanse website geeft echter geen uitsluitsel of de game daadwerkelijk het licht zal zien op de Switch. In het verleden stonden Banjo-Kazooie en Blast Corps op de lijst om voor de Wii U’s Virtual Console te verschijnen. Dit is echter nooit gebeurd en werd al gauw als fout vermeld.



In Kingdom Come Deliverance speel je Henry, de zoon van een smid, die verstrengeld raakt in een burgeroorlog. Nadat zijn ouders op brute wijze worden vermoord is het aan Henry om ze te wreken.



Bekijk hieronder alvast de trailer: