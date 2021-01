Streets of Rogue krijgt nieuwe karakter DLC pakket op de Switch

Speel als een alien!

Dit rogue-like avontuur is al sinds juli op de Nintendo Switch te spelen. Even later heeft het team nog een DLC pakket gemaakt, die vanaf nu te krijgen is in de eShop. Dit pakket bevat zes nieuwe speelbare karakters en de toevoeging van nieuwe Big Quests.

De nieuwe speelbare karakters zijn: een Mech pilot, Courier, Alien, Goon, Bouncer en Demolitionist. Al deze karakters zijn al vanaf het begin te spelen en alle vaardigheden van de personages kun je op je bestaande poppetjes toepassen. Handig toch?

deze DLC is voor 6,99eu te krijgen in de eShop.