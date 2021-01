Makers van DOOM vieren de komst van 2021 met speciaal plaatje

DOOM Guy heeft een nieuw vriendinnetje

In 2020 kwamen nieuwe delen uit van zowel DOOM als Animal Crossing. DOOM: Eternal kwam voor het eerst op precies dezelfde dag uit als Animal Crossing: New Horizons. Dit gegeven bleek voer voor het internet, wat al gauw explodeerde in talloze memes waar DOOM Guy samen met Isabelle op schitterden als beste vrienden. Met de komst van het nieuwe jaar doen de makers van DOOM er een schepje bovenop. Op het officiële twitterkanaal van DOOM is een foto geplaatst waar de Nendoroid versies van DOOM Guy en Isabelle hand in hand te zien zijn.

Bekijk het bericht hieronder: