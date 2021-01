Komt de originele LEGO Marvel Super Heroes naar de Nintendo Switch?

Het lijkt erop dat Nintendo's hybride console binnenkort een oude LEGO-titel mag verwelkomen.

In de begin periode van de Nintendo Switch verscheen LEGO Marvel Super Heroes 2, in 2017 om precies te zijn. Het zou nu zomaar kunnen dat het origineel daarvan, LEGO Marvel Super Heroes, ook naar de Nintendo Switch komt. Deze titel verscheen in 2013 voor de Nintendo Wii U, maar werd tot nu toe nooit voor Nintendo’s hybride console uitgeracht.

Het origineel is echter voorzien van een beoordeling door de Entertainment Software Rating Board (ESRB). Dat is natuurlijk nog geen officiële aankondiging, doorgaans is de kans op een release echter wel redelijk groot wanneer een dergelijke beoordeling plaats heeft gevonden. Zodra er meer bekend is houden we je natuurlijk op de hoogte.

Zou jij de originele LEGO Marvel Super Heroes graag naar de Nintendo Switch zien komen?