Er komen nieuwe vissen en insecten naar Animal Crossing: New Horizons!

Bekijk welke beestjes op je aan het wachten zijn in de maand januari.

Heb je tot nu toe alle vissen en insecten kunnen vangen voor je museum collectie? Maak je klaar om nog wat ruimte vrij te maken in je museum want er komen weer nieuwe beestjes tevoorschijn deze maand.

Dit nieuws is wellicht enkel interessant voor de spelers die hun spel in de stand van de zuiderse hemisfeer. Voor de spelers die spelen in de noordelijke hemisfeer zijn er deze maand geen veranderingen.

Een volledige lijst van alle nieuwe beestjes in de zuidelijke hemisfeer in Animal Crossing kun je hieronder vinden:

Critter type Critter Location Shadow Size Time Bug Grasshopper On ground N/A 8 a.m. – 5 p.m. Bug Brown Cicada On trees N/A 8 a.m. – 5 p.m. Bug Robust Cicada On trees N/A 8 a.m. – 5 p.m. Bug Giant Cicada On trees N/A 8 a.m. – 5 p.m. Bug Evening Cicada On trees N/A 4 a.m. – 8 a.m., 4 p.m. – 7 p.m. Bug Cicada Shell On trees N/A All day Bug Blue Weevil Beetle On coconut trees N/A All day Bug Earth-boring Dung Beetle On ground N/A All day Bug Scarab Beetle On trees N/A 11 p.m. – 8 a.m. Bug Saw Stag On trees N/A All day Bug Miyama Stag On trees N/A All day Bug Giant Stag On trees N/A 11 p.m. – 8 a.m. Bug Cyclommatus Stag On coconut trees N/A 5 p.m. – 8 a.m. Bug Golden Stag On coconut trees N/A 5 p.m. – 8 a.m. Bug Giraffe Stag On coconut trees N/A 5 p.m. – 8 a.m. Bug Horned Dynastid On trees N/A 5 p.m. – 8 a.m. Bug Horned Atlas On coconut trees N/A 5 p.m. – 8 a.m. Bug Horned Elephant On coconut trees N/A 5 p.m. – 8 a.m. Bug Horned Herucles On coconut trees N/A 5 p.m. – 8 a.m. Bug Walking Stick On trees N/A 4 a.m. – 8 a.m., 5 p.m. – 7 p.m. Bug Walking Leaf Near trees, disguised as furniture leaf N/A All day Fish Sweetfish River Medium All day Fish Napoleonfish Sea Largest 4 a.m. – 9 p.m. Fish Puffer Fish Sea Medium All day Fish Blue Marlin Pier Largest All day Fish Ocean Sunfish Sea Largest (Fin) 4 a.m. – 9 p.m. Sea Creatures Moon jellyfish Ocean (diving) N/A All day Sea Creatures Giant isopod Ocean (diving) N/A 9 a.m. – 4 p.m., 9 p.m. – 4 a.m. Sea Creatures Horseshoe crab Ocean (diving) N/A 9 p.m. – 4 a.m.

Speel jij in de noordelijke of zuidelijke hemisfeer? Waarom? Laat het ons weten in de reacties!

Bron