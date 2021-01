[Release Radar] Uitgelichte releases week 1

Ook in 2021 gaan we door met de wekelijkse Release Radar!

De eerste week van het jaar heeft zich inmiddels aangemeld en we hopen dit jaar van ontzettend veel goede nieuwe titels te gaan genieten! Ook dit jaar neem ik je weer elk weekend mee met de releases die komende week uit zullen komen, releases die je niet mag missen!

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Top Gun Air Combat

Verschijnt op: 4 januari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99

Created with GIMP

De NAVO-legers zijn verwikkeld in een 21e eeuws conflict tegen de Russische Federatie. Jij speelt als het Top Gun Pilot Team van de Amerikaanse luchtmacht en het is jouw taak om te winnen in het gevecht met Rusland.

Iris Fall

Verschijnt op: 7 januari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €16,99

Speel met licht en schaduw, in zowel 2D als 3D in dit duistere spel. Iris fall is een puzzelspel met Escher-vibes. Geniet van de artistieke omgevingen en speel in zwart en wit.