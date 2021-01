ITTA krijgt fysieke versie

bemachtig één van de 5000 stuks!

Super Rare Games is een samenwerking aangegaan met Glass Revolver en Armor Games Studio. Dit hebben ze gedaan zodat ze een fysieke versie van hun bullet-hell spel ITTA konden uitbrengen. Dit is gelukt, want de fysieke versie van het spel is binnenkort verkrijgbaar. Vanaf 7 januari om 19:00 is ITTA hier voor te bestellen!

Wel is deze fysieke versie van ITTA een beperkte oplage, er worden namelijk maar 5000 stuks gemaakt. 3000 normale exemplaren en 2000 steelbook exemplaren. Als je deze versie van het spel wil hebben moet je er dus snel bijzijn. Ook worden er maar maximaal 2 stuks per klant verkocht.

ITTA gaat over een meisje, die op een dag wakker wordt en haar familie dood vindt. Ze heeft geen idee hoe dit is gebeurd en haar enige vorm van hulp is een geest die de vorm van hun familiekat aanneemt. Deze geest geeft haar ook een revolver om zichzelf te beschermen. Daarna moet je monsters vinden en die verslaan in bloedspannende gevechten. Als er licht is, is er ook het duister, maar wat er ook gebeurd, je moet altijd doorgaan.

Benieuwd naar ITTA? Bekijk hieronder een trailer!