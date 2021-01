Down in Bermuda komt deze maand naar de Switch

Ontsnap uit de beruchte Bermuda eilanden!

Yak & Co heeft aangekondigd dat hun puzzel adventure game Down in Bermuda naar de Switch komt. Vanaf 14 januari kan deze gedownload worden in de Switch e-shop. De launch trailer kun je alvast hieronder bekijken.

In Down in Bermuda speel je een avontuurlijke piloot genaamd Milton, die na een onnatuurlijke storm strand in de Bermuda. Je merkt al snel dat je vastzit in een tijd bubbel, en je zult al je puzzel vaardigheden nodig hebben om te ontsnappen. Kraak codes, los puzzels op, verzamel magische objecten en ontsnap van een zestal eilanden, elke welke je een stukje dichter bij huis brengt.