[Special] De beste 2020-games volgens de redactie!

Naast de DN Awards hebben we ook het jaarlijkse moment waar de redactie terugblikt op het jaar. Het jaar 2020 kende veel uitgestelde games, maar er zijn ook een hoop spellen verschenen. Wat zijn onze favorieten?

Net als de lezers van Daily Nintendo heeft de redactie natuurlijk ook dit jaar een flink aantal games gespeeld. Ieder redactielid heeft zo zijn of haar eigen favoriet. Dit wordt door de gehele redactie hieronder beschreven. Ben je benieuwd of jouw titel hier tussen staat, lees dan snel verder!

Robin

Ik heb dit jaar een hoop nieuwe games mogen ervaren. Ik heb zowel slechte spellen gespeeld als hele goede. Zo heb ik bijvoorbeeld kennis mogen maken met spellen als Kunai, Murder by Numbers en het nieuwste Shantae-deel. Ook verscheen dit jaar Animal Crossing: New Horizons waar ik al meer dan 400 uur in heb zitten. Het is een lastige keuze voor mij om het beste spel van 2020 aan te wijzen. Er zijn, naast de fantastische spellen die ik al heb opgenoemd, nog drie spellen die me erg zijn bijgebleven. A Short Hike, Hades en Sakuna: Of Rice and Ruin. A Short Hike is een fantastisch laid-back avontuur waar het de bedoeling is om een berg te beklimmen. Hades is juist het tegenovergestelde en laat je vechten in allerlei lagen in de Onderwereld. Sakuna neemt je mee in een wereld vol rijst en demonen. Als ik dan toch echt een keuze moet maken, wordt het Sakuna: Of Rice and Ruin. De game heeft een grote indruk op mij achter gelaten. Ik heb er niet voor niks een uitgebreide review over geschreven. Het aanvalsgedeelte van het spel is enorm fris en de omgevingen zien er nog eens mooi uit. Het boerderijgedeelte leert je rijst maken onder Japanse klanken. Vrijwel alles is geweldig aan het spel en het bevat ook nog eens veel content!

Jorden

Voor mij waren er dit jaar weinig spellen die ik echt uitgebreid op de Switch heb gespeeld. Veel van de games die mijn tijd opslokten zaten op andere platformen (zeker aangezien ik niks met Animal Crossing heb). Mijn enige nieuwe titel voor de Switch die ik hier zou kunnen noemen als mijn favoriet is Age of Calamity. Dit spel kwam als een enorme verrassing en had een korte periode tussen de aankondiging en lancering. Ik was de gelukkige die hem mocht reviewen en heb me enorm vermaakt met het opnieuw beleven van Hyrule en het beter leren kennen van oude bekenden. De verhaallijn gaf daarnaast ook genoeg plottwists om een compleet andere richting op te gaan dan verwacht werd. De humor was heerlijk en eigenlijk hoop ik weer op een lading DLC zoals met het vorige Hyrule Warriors-spel. Ik heb graag een reden om al mijn personages tot het maximum level te krijgen. Verder heb ik me ook enorm vermaakt met Xenoblade Chronicles en Super Mario 3D All-Stars, maar aangezien beide ports zijn vind ik die games deze plaats niet waardig.

Lisa

2020 is al met al een gek jaar geweest. Ineens stond alles op zijn kop vanaf maart en konden we niet meer naar school en niet meer naar het werk (voor het grootste deel). In april kwam Animal Crossing: New Horizons uit en al snel had ik daar vele uren ingestoken. Voor mij is dit dus de terechte winnaar voor het afgelopen jaar. Ik heb me ontzettend vermaakt met mijn eiland en eilandbewoners tijdens deze moeilijke tijden! Ook kun je daar nu genieten van een dik pak sneeuw, dat maken we hier in Nederland niet snel meer mee. Ook kwam er dit jaar een minder bekend spel uit genaamd: Lair of the Clockwork God. Dit spel heeft mij vreselijk laten lachen, wat ik ook nodig had dit jaar! Dit spel combineert platformer en point & click-games en voegt er een grote dosis humor aan toe. Een terechte tweede plek voor het jaar 2020!



Randy

Dit jaar zijn er weliswaar veel games voor de Nintendo Switch verschenen, veel daarvan waren kleinere titels. Grote releases van Nintendo waren er toch minder dan vorig jaar. Wanneer Animal Crossing dan niet jouw ding is, valt er meteen één van die grotere releases weg. Pikmin 3 Deluxe was enorm leuk, maar ondanks de leuke toevoegingen en verbeteringen, blijft het een spel welke ik ook op de Wii U heb gespeeld. Gelukkig kregen we dit jaar echter ook een nieuwe Paper Mario-titel voorgeschoteld: Paper Mario: The Origami King. En ondank dat het zeker het niet beste deel uit de serie is geworden, heb ik me er enorm mee weten te vermaken. Paper Mario: The Origami King bevat naar mijn mening de meeste én beste humor uit de serie, kent geweldige personages en een bijzondere stijl. Voor mij is Paper Mario: The Origami King, misschien stiekem een heel klein beetje door gebrek aan beter, toch wel de beste game van 2020!

Mitchell

De beste game die dit jaar het levenslicht heeft mogen zien is wat mij betreft Animal Crossing. Ik kreeg dit jaar voor mijn verjaardag een Switch Lite met Animal Crossing en ik was instantly hooked! De laatste keer dat ik Animal Crossing had gespeeld was Wild World op de DS, dus het was al een tijdje terug. Maar de rustige sfeer die het spel ademt. Het niets moeten op je eigen eilandje, maar toch de dagelijkse taken doen. Het is geniaal en heerlijk tegelijk. Met het oog op de corona-pandemie van het afgelopen jaar heeft Animal Crossing er denk ik voor een hele hoop mensen voor gezorgd dat een lockdown enigszins dragelijk is. De expansion pass voor Pokémon Sword en Shield pronkt bij mij op een tweede plaats. Ik was zoals velen van mening dat de basisgames enkele dingen tekort kwamen. De expansion pass die dit jaar is uitgekomen maakt echt enorm veel goed. Dat je eerst op the Isle of Armor de hele verhaallijn met Kubfu doorloopt, vervolgens alles een wild area blijkt en je tal van oude bekende Pokémon kon toevoegen aan je Pokédex zou al geweldig zijn geweest. Maar the Crown Tundra is dan echt de kers op de taart te noemen. Het nostalgische gevoel van mystiek rondom de legendarische Pokémon kwam bij mij terug, iets wat ik sinds Pokémon Ruby en Sapphire niet meer zo had ervaren. Dynamax Adventures is daarnaast een onderdeel waar ik me nog steeds in kan verliezen (het blijft nooit bij even snel één rondje). Om het rijtje compleet te maken voeg ik er nog eentje toe met een voor mij speciale betekenis. Dat is Kirby Fighters 2. Sinds september ben ik het nieuwste redactielid van deze prachtige Nintendo-site en Kirby Fighters 2 was het eerste spel wat ik mocht reviewen. Naast dat dit een enorme eer is bleek het ook echt een goed spel te zijn. Ik hoef er niet over uit te wijden, mijn review is hier te lezen. Voor het komende jaar voorspel ik dat we hele mooie dingen te zien gaan krijgen vanuit Nintendo. New Pokémon Snap brengt een unieke game terug en ik hoop dat we meer te weten zullen komen over Metroid Prime 4. Voor nu wens ik jullie allemaal vooral een gezond nieuwjaar toe, en dat jullie maar veel speelplezier mogen beleven!





Vera

2020 was een bijzonder jaar, het jaar dat Animal Crossing: New Horizons de eerste lockdown redde. In dit spel heb ik bijna 400 uur zitten, waardoor het het meest gespeelde spel was dit jaar voor mij. Niet te veel nadenken over wat er in de wereld aan de hand is, een beetje rondlopen op jouw eigen eiland en bouwen of verzamelen waar je op dat moment zin in hebt: heerlijk! Daarnaast heb ik veel leuke spellen mogen reviewen! De toppers die er uit sprongen waren Be-A Walker, House Flipper en Ys: Origins. Bij Be-A Walker was het de simpele maar soms uitdagende gameplay, House Flipper is echt een rustig-aan spel en Ys: Origins is een echte klassieker en leuk om te ontdekken nadat ik Ys VII: Lacrimosa of Dana met veel plezier al had uitgespeeld. Als kers op de taart wil ik nog één spel toevoegen in deze tekst, waar ik inmiddels al bijna doorheen ben maar erg veel plezier uit haal. Dit is Immortals Fenyx Rising! Als mortal ga je de strijd aan om vier goden te verzamelen en terug te brengen naar hun goddelijke vorm, waardoor je samen tegen superschurk Typhon kan gaan vechten. De puzzels zijn uitdagend en in het begin moet je je echt enkel nog bezig houden met sterker worden, maar zodra je een beetje in het spel zit wordt je helemaal meegesleept. Zeker een aanrader!

Patricia

2020 was voor mij het jaar van de indies. En dat zeg ik niet omdat ik dit jaar geen grote games gespeeld heb. Ik keek vanaf het begin al uit naar Animal Crossing: New Horizons en mijn speeltijd is sinds maart zo hoog gestegen, dat ik me er enigzings voor schaam (houdt niet in dat ik het nog elke dag speel). Ook Hyrule Warriors: Age of Calamity heb ik met veel plezier gespeeld. Er waren dit jaar echter een paar verrassende indies die me overdonderde met gameplay, prachtige animaties en de beste gamemuziek die ik in jaren gehoord heb. Brigandine bijvoorbeeld, een super tactische RPG die me deed denken aan Final Fantasy Tactics, mijn favoriete game franchise aller tijde. Of Spiritfarer, een knusse management-game over de dood, met animaties die niet zouden misstaan in een Gibli film. Het is echter Hades die er met mijn titel “beste game van 2020” vandoor gaat. Hades is namelijk alles wat ik van een rogue-like verwacht, en meer. Super snelle actie waarbij je reactie vermogen op de proef wordt gesteld? Check. Een run die elke keer compleet anders is, gebaseerd op de verschillende bonussen die je vind? Check. Het idee dat, zelfs al ga je honderd keer dood, je elke keer iets beter wordt omdat je de game begint te snappen en de game je mogelijkheden geeft om beter te worden? Check. Fantastische muziek? Check! Het zijn echter de personages en de dialoog opties die deze game ver boven het niveau van andere tilt. Hoe kan het zijn dat het lijkt alsof deze NOOIT opgaan? Elke keer als ik een god tegenkom, elke keer als ik weer doodga en Hades mij zit uit te lachen, het lijkt wel alsof iedereen altijd wat nieuws heeft om te vertellen. Over Zagreus, over elkaar, over de manier waarop ik de game speel.. het blijft maar gaan. Het zorgt ervoor dat de wereld gaat leven en het voelt als een reis die je onderneemt in plaats van hetzelfde trucje dat je telkens probeert. Een heerlijke game dus, die, ondanks dat je de game technisch gezien in een kwartier kan “uitspelen”, een ton aan content bevat waar je wel even zoet mee bent. En hé, ik ben niet de enige die er zo over denkt. Niet alleen kreeg hij van Robin hier een dikke 10, maar ook tijdens de Game Awards werd hij net geen Game Of The Year. Als je dan ook nog een goede rogue-like zoekt om het jaar mee te openen raad ik hem zeker aan!

Menno

Waarschijnlijk zullen vele mensen het met mij eens zijn als ik zeg dat Animal Crossing: New Horizons de beste game van 2020 is. Ondanks dat ik nog nooit een spel uit deze serie had gespeeld, ben ik écht verliefd geworden op Animal Crossing. Bovendien is dit ook meteen de titel waar ik het meeste aantal uren in heb zitten van alle Switch-spellen die ik heb. Zeker dit jaar is het prettig om even je hoofd leeg te kunnen maken en naar een andere wereld, of in dit geval eiland, te kunnen gaan. Tevens kun je elk seizoen iets anders doen, altijd opnieuw je eiland decoreren en natuurlijk met al je bewoners praten waardoor de game ook nog eens enorm veel variatie heeft. Toch heb ik uiteraard ook genoten van andere spellen. Zoals je misschien wel in het forum hebt gelezen vond ik de spellen Embracelet, Two Point Hospital, Just Dance 2021 en 51 Worldwide Games ook erg leuk. Het toffe hieraan vind ik dat geen van deze spellen hetzelfde is en ik dus van alle genres kan genieten.







Jerry

2020 is een jaar geweest waarin de hele wereld op zijn kop heeft gestaan. Dit jaar heeft niet alleen een grote invloed gehad op iedereens privé leven, maar ook op de game industrie; het ene na het andere spel werd uitgesteld. Desondanks zijn er toch flink wat goede spellen uitgekomen dit jaar. Persoonlijk vind ik het lastig om één spel te bombarderen tot favoriet van 2020, dus ik noem gewoon een aantal van mijn favorieten op. Allereerst natuurlijk Animal Crossing: New Horizons. Ik heb tot nu toe elk deel in de Animal Crossing-serie gespeeld en heb hiermee vele vrienden gemaakt. Het leukste is dan natuurlijk om het nieuwste deel samen te ontdekken en om elkaar te helpen. Ook Super Mario 3D All-Stars behoort tot mijn favorieten. Met deze collectie heb ik één van mijn favoriete Super Mario-spellen, Super Mario Galaxy, weer opnieuw kunnen beleven en tevens heb ik Super Mario Sunshine voor het eerst kunnen spelen. Naast deze first party spellen heb ik dit jaar ook een aantal geweldige indies mogen spelen. Zo werd Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm uitgebracht waarmee ik mezelf prima heb kunnen vermaken in afwachting op het tweede deel van Breath of the Wild. Ook heb ik mensen met de gekste kuren kunnen helpen in Two Point Hospital, die overigens geweldige animaties heeft tijdens de onderzoeken en het oplossen van de problemen. Tot slot de onhandige ik wist toch de top te bereiken binnen het bedrijf van mijn vader in Good Job!, wat voor veel hilarische momenten heeft gezorgd.





