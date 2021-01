Nieuwjaarsactie begonnen in eShop

Tot en met 10 januari kun je diverse spellen kopen met kortingen die oplopen tot 75%.

Vandaag is 2021 begonnen en Nintendo trapt het nieuwe jaar af met een nieuwjaarsactie in de Nintendo eShop. Tot en met 10 januari kun je diverse spellen in de eShop kopen met kortingen die oplopen tot 75%. Een aantal voorbeelden zijn:

Mario Kart 8 Deluxe – van €59,99 voor €39,99

Super Mario Odyssey – van €59,99 voor €39,99

51 Worldwide Games – van €39,99 voor €27,99

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – van €69,99 voor €48,99

Immortals Fenyx Rising – van €59,99 voor €41,99

Luigi’s Mansion 3 – van €59,99 voor €39,99

Sonic Mania – van €19,99 voor €13,99

The Elder Scrolls V: Skyrim – van €59,99 voor €29,99

Crash Team Racing Nitro-Fueled – van €39,99 voor €19,99

Two Point Hospital – van €39,99 voor €19,99

DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – van €59,99 voor €29,99

LAYTON’S MYSTERY JOURNEY: Katrielle en het miljonairscompot – Deluxe Edition – van €39,99 voor €19,99

Unravel Two – van €29,99 voor €7,49

Sid Meier’s Civilization VI – van €49,99 voor €24,99

Naast bovenstaande aanbiedingen zijn er nog meer aanbiedingen verkrijgbaar in de eShop. Een overzicht van alle aanbiedingen kun je hier vinden, of in de eShop op jouw Nintendo Switch.