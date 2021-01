Nieuwe Gigantamax Pokémon in Max Raid Battles

Er is weer een nieuw Max Raid evenement live gegaan!

Om het nieuwe jaar in te luiden, zijn er deze maand weer verschillende Pokémon te vinden in de Max Raid dens van Pokémon Sword & Shield. De highlights van dit Max Raid event zijn Gigantamax Snorlax en Gigantamax Duraludon. Ook zijn er nog meer andere Pokémon te vinden in de dens, deze zijn:

Axew, Fraxure en Haxorus

Goomy, Sliggoo, Goodra

Stufful en Bewear

Minccino en Cinccino

Munchlax en (Gigantamax) Snorlax

Gigantamax Duraludon

Dit Max Raid evenement gaat vanaf vandaag in en is beschikbaar tot en met 31 januari. Welke Pokémon ga jij vangen in de Max Raids?