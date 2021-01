Dit zijn de 20 meest gespeelde Switch-games in Europa

Nintendo onthult welke games in Europa het meest werden gespeeld.

Het jaar 2020 zit erop en dus is het traditiegetrouw weer de hoogste tijd voort allerlei lijstjes. Nintendo heeft dan ook een top 20 gemaakt met spellen welke het afgelopen jaar het meest werden gespeeld op de populaire hybride console.

We zien natuurlijk een hoop grote titels in het lijstje staan, maar ook de free-to-play-spellen op de Nintendo Switch bleken het afgelopen jaar behoorlijk in trek. Het gehele lijstje kun je hieronder vinden.

Welke game heb jij het afgelopen jaar het meeste gespeeld?

1. Fortnite

2. Animal Crossing: New Horizons

3. Pokemon Sword

4. Pokemon Shield

5. Minecraft

6. Zelda: Breath of the Wild

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Super Smash Bros. Ultimate

9. Super Mario Odyssey

10. FIFA 20 Nintendo Switch Legacy Edition

11. New Super Mario Bros. U Deluxe

12. Super Mario Maker 2

13. Rocket League

14. Luigi’s Mansion 3

15. Pokemon: Let’s Go, Pikachu

16. Pokemon: Let’s Go, Eevee

17. Splatoon 2

18. Super Mario Party

19. Asphalt 9: Legends

20. Fire Emblem: Three Houses