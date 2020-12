Speciale Pikachu beschikbaar in Pokémon Sword & Shield

Haal nu een vrolijke, speciale Pikachu op!

Zojuist tijdens The Space Sunrise LIVE 2021 is er bekend gemaakt dat je een speciale Pikachu kan ophalen in Pokémon Sword & Shield. Tijdens dit evenement werd het nieuwjaar in Japan gevierd, waar het inmiddels al 2021 is. De Pikachu kent de volgende vier aanvallen: Thunderbolt, Swift, Wish en Celebrate. Daarnaast zal deze ook nog het Comet Shard-voorwerp dragen. Je kan de pokémon via Mystery Gift ophalen.

1. Start Pokemon Sword of Shield op

2. Selecteer Mystery Gift in het menu

3. Selecteer Get a Mystery Gift

4. Selecteer Get via Internet

5. Selecteer KIBO’s Pikachu Gift

6. De Pikachu zal nu in je spel verschijnen

7. Wees er zeker van dat je het spel opslaat

Wacht niet te lang om deze Pikachu op te halen! Je hebt tot en met 15 januari om het cadeautje op te halen.