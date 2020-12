[Review] Super Meat Boy Forever

Super Meat Boy keert terug, maar is dit vervolg waardig genoeg?

Wie vroeger wel eens op de flashspellen-websites kwam, kent ongetwijfeld wel Meat Boy. Het spel, waarin je een rood, vierkantig personage bestuurt door hele lastige levels, verscheen gratis op diverse sites. Even later verscheen het vervolg: Super Meat Boy, welke uiteindelijk ook een Switch-port heeft gekregen. Dat spel verscheen origineel in 2010 en nu 10 jaar later, eind 2020, verschijnt er een vervolg op Super Meat Boy. Er is alleen een behoorlijk groot verschil: dit nieuwe spel is een auto-runner. Ben je benieuwd hoe dit uitpakt? Je leest het in deze review.

Super Meat Boy Fooooooreveerrrrr

Super Meat Boy Forever herintroduceert Meat Boy, Bandage Girl en de gevaarlijke Dr Fetus. Daarnaast is er ook een nieuw personage aanwezig: Nugget. Nugget is het schattige dochtertje van Meat Boy en Bandage Girl en dus voor Dr Fetus de perfecte persoon om te kidnappen. Tijd om Nugget te redden! Dat doe je echter nu helemaal in autorun-stijl. In de eerste twee spellen met Meat Boy had je zelf de besturing over je personage; nu doen slechts twee knoppen er aan toe. In het spel heb je de spring-knop en een slide-knop, meer hoef je niet te doen. Oke, je kan dan nog wel redelijk wat doen met die twee knoppen, waaronder lasers en snijbladen ontwijken of een scherpe duik maken en power-ups gebruiken. Toch voelt de automatische besturing niet helemaal lekker. Een groot deel van de sensatie in Super Meat Boy was dat gevoel dat je eindelijk een moeilijke sprong hebt gehaald, nu is het slechts één knop timen.

Willekeurige levels

Eén ander groot punt waar de game in verschilt is de opbouw van levels. Dit is namelijk willekeurig gegenereerd uit een groot deel gebouwde stukjes. Deze worden dan achter elkaar geplakt en zo gevormd tot level. Iedereen speelt dus andere levels en dat is leuk en uniek, maar anderzijds weer lastig. Zo ben ik in de laatste wereld een level tegengekomen met een stukje waar het niet heel duidelijk is wat je precies moet doen. Simpel een guide zoeken zit er dan niet meer in.

Als je echt alles wil halen ben je nog wel even zoet. Het spel duurt ongeveer zes tot zeven uur, maar je kan ook optionele challenges proberen. Elk level is voorzien van een verborgen voorwerp en als je daar genoeg van hebt verzameld, krijg je meerdere speelbare personages. Een andere challenge is om de gegeven tijd te verslaan en geloof me, die challenge is heel lastig. Het kost me toch vaak een paar seconden langer om een level te halen.

Baasgevechten!

Super Meat Boy Forever kent naast de platforminglevels ook heuse baasgevechten. Na elke wereld kom je oog in oog te staan met een wel heel bijzonder level. De baasgevechten zijn een leuke toevoeging voor het Super Meat Boy-universum. Helaas pakken sommige baasgevechten niet heel goed uit, waardoor het spel af en toe oneerlijk aanvoelt. Een voorbeeld hiervan is te vinden in het Dr Fetus-gevecht. Ik ga niet verklappen wat je moet doen, maar hetgeen dat je moet doen werkt de ene keer wel en de andere keer weer niet. Dit zorgt toch wel voor kleine frustratie waardoor ik na een kwartier proberen er geen zin meer in heb. Toch wil je het wel halen, dus blijf je maar proberen.

Audiovisueel

De game lijkt grafisch gezien wel op zijn voorganger, maar is helemaal opgepoetst en ziet er mooi uit. Er zijn veel cutscenes aanwezig, maar toch legt het spel niet alles uit. Ik benoemde al eerder dat je ook een soort power-ups kan vinden in het spel. Deze worden niet uitgelegd, en zul je na een paar keer wel zelf snappen; zeker als je maar twee knoppen hoeft te gebruiken is het simpel te achterhalen welke knop je moet indrukken. Toch had een uitleg wel prettig geweest, zeker als je niet bekend bent met Super Meat Boy. De muziek is ook in orde en prima; het is echter niet heel bijzonder.

Conclusie

Super Meat Boy Forever is een automatische runner en doet daarmee afstand van de eerdere gameplay. Dat je nu maar twee knoppen gebruikt, betekent nog niet dat het spel er simpeler op wordt. Het is nogsteeds kneiterlastig en weet goede uitdagingen neer te zetten. De levels worden willekeurig gemaakt, waardoor je vrienden een ander level krijgen voorgeschoteld dan jij. Ook zijn er baasgevechten toegevoegd welke een leuke toevoeging zijn. Toch kan dit spel voor Super Meat Boy-fans niet bijzonder voelen en meer als een stap terug. Mocht je wel van autorunners houden, dan is Super Meat Boy Forever een prima spel.

Eindcijfer: 6,8