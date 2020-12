[Review] Collection of SaGa: Final Fantasy Legend

The Final Fantasy Legend is terug in één collectie, maar is het ook je geld waard?

Collection of SaGa: Final Fantasy Legend is een collectie van drie spellen die oorspronkelijk bekend stonden als The Final Fantasy Legend-reeks. Dit was toendertijd gedaan omdat Square Enix dacht dat Final Fantasy in de naam voor meer aandacht zou zorgen. Om te veel verwarring te voorkomen is er dan ook besloten om de originele namen in de collectie-titel te zetten.

De tijd heeft zijn prijs

Het is vaak lastig om spellen uit een ouder tijdperk over te brengen naar het huidige tijdperk en daar is Collection of SaGa geen uitzondering op. Hoewel er toch wel wat moeite is gedaan om het spel soepeler te laten lopen, zoals de mogelijkheid om alles te versnellen, voelt alles toch erg verouderd aan. Zo is het soms erg lastig om erachter te komen wat er nu gebeurd. Zo had ik in het begin vlees gegeten van een monster waarna mijn personage opeens een monster werd. Hier was niets over uitgelegd en dus zit ik opeens met een ongewenst resultaat.

Niet altijd even duidelijk

Dat is ook meteen de kern van de Final Fantasy Legend-spellen. Elk spel heeft een speciale mechanic die redelijk uniek is, maar niet goed wordt uitgelegd. Om er een beetje goed doorheen te komen en niet uit frustratie elk uur het spel weg te leggen, zul je bijna wel een guide nodig hebben als nieuwkomer.

Qua kwantiteit zit het wel goed. Elke spel zorgt voor voldoende speeltijd om een goede prijs-tijd verdeling te waarborgen. Echter geld dat vooral voor mensen die de spellen kopen voor de nostalgie of voor iemand die echt graag oude RPG-spellen speelt.

Audiovisueel

Grafisch en muzikaal is er niets veranderd, de spellen hebben nog steeds de Game Boy-graphics welke hoogstens iets opgepoetst zijn om er niet te uitgesmeerd uit te zien op het grote scherm. Verder zijn er geen vernieuwingen toegevoegd. Positief is wel dat de 8-bit soundtrack nog steeds erg goed klinkt en een pure nostalgiegolf is, zelfs als je de spellen nooit hebt gespeeld.

Daarnaast is de verzameling op een leuke manier samengesteld. Je hebt in het midden van je scherm een kleiner virtueel scherm waar het spel op te zien is en virtuele Game Boy-knoppen. De spellen zijn namelijk volledig met het touchscreen te besturen en te spelen. Ook kun je het scherm verticaal draaien voor een wat klassiekere Game Boy-ervaring. Het zijn leuke details, maar het brengt de verzameling niet echt naar een hoger niveau.

Conclusie

Eigenlijk zijn er behalve nostalgie weinig redenen om deze collectie op te pakken. Hoewel er wat verbeteringen zijn toegevoegd, voelt alles nog te verouderd aan om het goed te maken. Dit zijn titels die ik eigenlijk in een Nintendo Switch Online-app thuis vind horen.

Eindcijfer: 6.2